كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين مستشفى رفيق الحريري الجامعي أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير: – “عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 318 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86. – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 23. – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى، خلال الساعات الـ24 الماضية: 3. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 771 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: 1. – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35. – حالات وفاة: 2”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستشفى رفيق الحريري الجامعي: تسجيل 35 حالة حرجة ووفاتين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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