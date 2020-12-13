لبنان | مقتل شاب وإصابة آخر في بلدة القصر برصاص حرس الحدود السوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن المواطنين (م.ن.ج) و (م.ع.ج) أدخلا الى مستشفى العاصي في الهرمل وهما مصابان بالرصاص جراء إطلاق نار من الجهة السورية باتجاه معبر العريض في بلدة القصر الحدودية، وما لبث أن فارق الاول الحياة متأثرا بإصابته، فيما قام الصليب الاحمر اللبناني بنقل المصاب الثاني الى مستشفى رياق لتلقي العلاج.

وذكلات صحيفة النهار بأن وفاة الشاب محمد نظير جعفر المعروف بـ”الأفغاني” وإصابة حسين حسن نظير جعفر أتت بعيارات نارية أطلقها عناصر من الجيش السوري (حرس الحدود) عند المنطقة الحدودية من جهة القصر.

وكان عناصر من حرس الحدود السوري قد أطلقوا عيارات نارية من أسلحة رشاشة باتجاه عدد من الشبان عند أحد المعابر غير الشرعية “معبر العريض” في بلدة القصر الحدودية مع الأراضي السورية، ما أدى إلى إصابة الشابين جعفر.

وتشهد المنطقة الحدودية توتّراً أمنياً من دون معرفة ملابسات الحادثة.