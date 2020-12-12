لبنان | لجنة الارشاد الصحي والتربوي في الدوام المسائي أعلنت الانضمام لإضراب النظار الاثنين

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 59 دقيقة

أعلنت لجنة الإرشاد الصحي والتربوي في فترة الدوام المسائي لتعليم الطلبة النازحين السوريين في بيان اليوم أنه:

“بعد سنوات عديدة من العمل بمحبة وإخلاص في برامج الدعم النفسي والإجتماعي والبرامج الصحية لتلامذتنا السوريين، واجهنا ونواجه الكثير من الإجحاف والغبن في تحصيل حقوقنا، لا سيما في قيمة الساعة التعليمية وفي توقيفنا عن التعليم عن بعد. وبعد قيامنا بمحاولات عديدة عبر الأطر القانونية للمطالبة بإنصافنا، نعلن انضمامنا للاضراب مع زملائنا النظار يوم الاثنين ونشدد على المطالب الآتية:

رفع أجر الساعة من 15000 الى قيمة الدولار على المنصة الالكترونية.

عدم حرماننا من أجرنا في فترة “الاونلاين” كسائر الموظفين في الحقل التربوي.

زيادة عدد الساعات اللاصفية للارشاد الصحي والتربوي للتمكن من القيام بالمهام التي تحتاج إلى جهود في التحضير والتنفيذ”.

وقد وقع عن لجنة الارشاد الصحي والتربوي في الدوام المسائي: سمر عزو، مي عبدالله، بهية أمونة، تقوى حمد، رنا بيطار، ميرا سيف، آلاء روماني، زينة قاسم، سماح أبو عباس، لبنة خالد، أمل عاقل وفاطمة بسمة.