لبنان | مسلحون أطلقوا النار من سلاح حربي باتجاه دورية لمخفر بعلبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 17 دقيقة مسلحون أطلقوا النار باتجاه دورية لمخفر بعلبك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن إقدام مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه عناصر دورية تابعة لمخفر بعلبك على خلفية حجز جبالة باطون من محلة العسيرة في بعلبك، من دون وقوع إصابات.

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