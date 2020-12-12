لبنان | زياد بارود: لماذا الذهاب الى رفع الدعم في ظل تعذّر الحد من عملية التهريب؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

أشار الوزير السابق زياد بارود، الى ان “عملية ترشيد الدعم تختلف كلياً عن عملية رفع الدعم بالمطلق على السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن”، متسائلاً “لماذا الذهاب الى رفع الدعم ونحن عاجزون في الوقت عينه ان نقوم بوضع حد لعملية التهريب الى الخارج”.

وشدد بارود في حديث تلفزيوني على انه “ليس مع الدعم بشكل مطلق لأن هذا الامر يخسر الدولة كثيراً، فنحن لا يمكننا بتاتاً ان نقوم بدعم السلع لجميع الناس وبشكل دائم، بل يجب الذهاب وترشيده، اضافة الى وضع ضوابط معينة”، لافتاص الى انه “في وقت من الاوقات سمع وزير معني بالنفط يقول ان استهلاك مادة المازوت زادت ثلاثة مرات عن السنوات الماضية وهذا دليل على التهريب”.

وتساءل بارود “هل بإمكاننا اقامة قانون انتخابي جديد، وهل يجب عند بدء كل جولة انتخابية ان نقوم بالمطالبة بقانون جديد وهل الاولوية حالياً هي لإجراء القانون”، موضحاً ان “الجميع متشنج ووضع البلد صعب، وقانون الانتخاب ليس دوائر ونظام، وانما ايضاً يجب التطرق الى الموضوع المالي ورفع السرية المصرفية، فهل احد مستعد لتشكيل هيئة مستقلة للإنتخابات وهذه الامور اهم من الدوائر وغيرها”.