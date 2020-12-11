لبنان | كوبيش: لا يجوز وجود سلاح حزب الله

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آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2020 9:47 مساءً
يان كوبيش
أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أنه لا يجب أن يكون هناك سلاح خارج الدولة بما فيه سلاح حزب الله. وقال كوبيتش في حديث لـ”الحدث”: “سلاح حزب الله يتنافى مع القرارات الدولية 1559 و1680 و1701”.
وشدد على أننا “نقف إلى جانب الشعب اللبناني ومطالبه بمحاربة الفساد وضرورة المحاسبة”. وأشار إلى أن الساسة اللبنانيين فشلوا.
في سياق متصل، أوضح كوبيش، أن “المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني رئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة وفرنسا، ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، لمشاركة الأخير في دعم لبنان”.
وتابع عبر “تويتر”، “بعد أربعة أشهر، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت. لا إجراءات – لا دعم”.
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