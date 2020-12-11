لبنان | الشباب والرياضة: لاعتماد اللائحة الموحدة خلال التصويت في الهيئة العامة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 25 دقيقة

طلبت وزارة الشباب والرياضة من الاتحادات الرياضية كافة “اتخاذ التدابير التي تؤمن الشفافية والنزاهة من خلال اعتماد اللائحة الموحدة خلال التصويت في جلسات الهيئة العامة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم، تعميما رقمه 10/1/2020 طلب من الاتحادات الرياضية كافة “اتخاذ التدابير التي تؤمن الشفافية والنزاهة من خلال اعتماد اللائحة الموحدة خلال التصويت في جلسات الهيئة العامة، حرصا منها على شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية للهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية على اختلافها، وتجنبا لأي ضغوطات أو تحركات مشبوهة لتشويه سير هذه الانتخابات”.

وأشار التعميم إلى أن “هذه اللائحة الموحدة يجب أن تتضمن أسماء المرشحين كافة لعضوية الهيئات الإدارية، وأن تصدر عن الاتحاد المعني، وتكون ممهورة بخاتمه، بحيث يختار الناخب الممثل للجمعيات الأعضاء في الهيئة العامة، العدد المطلوب لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد إما بوضع علامة بجانب الأسماء المختارة أو بشطب الأسماء غير المختارة”.

وجزم التعميم بـ”عدم جواز اعتماد أي طريقة أخرى لعملية الانتخاب إلا في حال تضمن النظام العام للاتحاد تدابير تحدد عملية الانتخاب بالتفصيل”.

ونفت الوزارة “ما تم تسريبه عن تدخل جهات سياسية أو حزبية في إصدار هذا التعميم”، ورأت في ذلك “تسلقا في غير محله وسعيا إلى الاستفادة منه، ما يقلل من قيمة الهدف النبيل الذي صدر من أجله، وهو ضمان الشفافية والنزاهة وعدم التلاعب ليس إلا”.