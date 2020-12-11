لبنان | بهاء الحريري: نطالب الدولة بإعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة

آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2020 5:16 مساءً
الشيخ بهاء الحريري
كتب الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة إغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري نطالب الدولة اللبنانية بإعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة مزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحد”.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اصدرت اليوم 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق القيادي في “حزب الله” سليم عياش بتهمة اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري.
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