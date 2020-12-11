لبنان | بالأرقام.. هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا على نزلاء السجون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

صدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

تم تشخيص /585/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء /1808/ فحوصات (PCR) للنزلاء، وإنّ جميع الحالات في نظارة قصر عدل بيروت تماثلت للشفاء. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /574/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.

في سجن البترون، إنّ جميع السّجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /21/، تماثلوا للشّفاء.

في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /8/ حالات إيجابيّة، تماثلت كلها للشّفاء.

في نظارة مخفر الرفيد وفي سجن نساء بعبدا، تبيّن وجود حالة ايجابيّة واحدة في كل مِنهما، تماثلتا للشفاء.

في نظارة فصيلة القبة، تبيّن وجود /3/ حالات إيجابية.

أما في نظارة قصر عدل النبطية، يوجد حالة واحدة إيجابية.

في سجن جبيل، وبعد اجراء فحوصات (PCR) تبين وجود /5/ حالات ايجابية.

في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ فقد تماثلوا للشفاء.

في نظارات وحدة شرطة بيروت، لم يعد هناك حالات إيجابية، فيما شُفيت/7/ حالات.

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة-وتبيّن وجود حالة إيجابية، فيما شُفيت/5/ حالات.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.