لبنان | صدور الحكم بحق سليم عياش في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 28 دقيقة

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق سليم عياش (57 عاما) في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري.

وكان قد حوكم عياش غيابيا وأدين في آب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الرئيس الحريري و21 شخصا آخرين.

ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه.

وجرى اغتيال الرئيس الحريري في شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع، مما أدى إلى مقتل 22 شخاص وإصابة 226 بجروح.

واعتبر القضاة في 18 آب في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الرئيس الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.