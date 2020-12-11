لبنان | هل يصدر قانون لعفو المواطنين من رسوم الميكانيك؟

مصلحة تسجيل السيارات
أكّد رئيس دائرة التسجيل في وزارة الداخلية وليد درويش على أنّه تمت دراسة مشروع قانون في لجنة الدفاع والداخلية للعفو عن رسوم الميكانيك.
وفي حديثٍ اذاعي قال:” الذي سبق ودفع عام 2020 سيُعفى من رسوم عام 2021، وستبقى المعاينة الميكانيكية إلزامية لدفع الرسوم حتى توقيف الشركة المشغلة”.
أمّا بالنسبة للإقبال على تسجيل السيارات هذا العام أردف درويش:” الإقبال على تسجيل السيارات لا يزال مقبولاً ما بين السيارات الجديدة والسيارات المستعملة هذا العام”.
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