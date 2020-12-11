لبنان | هل يصدر قانون لعفو المواطنين من رسوم الميكانيك؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 6 دقائق

أكّد رئيس دائرة التسجيل في وزارة الداخلية وليد درويش على أنّه تمت دراسة مشروع قانون في لجنة الدفاع والداخلية للعفو عن رسوم الميكانيك.

وفي حديثٍ اذاعي قال:” الذي سبق ودفع عام 2020 سيُعفى من رسوم عام 2021، وستبقى المعاينة الميكانيكية إلزامية لدفع الرسوم حتى توقيف الشركة المشغلة”.

أمّا بالنسبة للإقبال على تسجيل السيارات هذا العام أردف درويش:” الإقبال على تسجيل السيارات لا يزال مقبولاً ما بين السيارات الجديدة والسيارات المستعملة هذا العام”.