لبنان | بالفيديو والصورة: محتجون حاولوا إقفال طرق في الرابية تؤدي الى منزل سلامة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 9:02 مساءً
الاحتجاج امام منزل حاكم مصرف لبنان
تشهد منطقة الرابية حال استنفار للقوى الامنية والجيش بعدما حاول محتجون، اقفال الطرق التي تؤدي الى منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية، احتجاجا على عدم مثوله امام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وعمد بعض الشبان الى اشعال الاطارات عند مدخل الرابية قرب “بنك عودة”، فيما توجه البعض الآخر لاقفال المداخل الآخرى، إلا ان القوى الامنية بمؤازرة الجيش تصدت لهم وعملت على تفرقتهم.
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