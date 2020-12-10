لبنان | بالصور: مداهمة لمديرية المخابرات في طرابلس ومصادرة أسلحة حربية ومتفجرات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:10 مساءً - منذ 19 دقيقة

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة طرابلس – شارع الكنائس، محلاً لبيع البرادي واللوحات الفنية وأوقفت صاحبه المدعو (ع.ش)، حيث عثرت بداخله على مخزن يحتوي كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة والقنابل اليدوية والمتفجرات.

تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق.