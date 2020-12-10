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مخابرات الجيش
دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة طرابلس – شارع الكنائس، محلاً لبيع البرادي واللوحات الفنية وأوقفت صاحبه المدعو (ع.ش)، حيث عثرت بداخله على مخزن يحتوي كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة والقنابل اليدوية والمتفجرات.
تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور: مداهمة لمديرية المخابرات في طرابلس ومصادرة أسلحة حربية ومتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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