لبنان | عون: لبنان سيبقى اميناً على حقوق الإنسان لاعلاء كرامة العائلة الإنسانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على تويتر: ” في اليوم العالمي لحقوق الانسان نستذكر شارل مالك، أحد الذين صاغوا الإعلان العالمي، مكرّسين مكانة لبنان، موطن احترام الإنسان، أياً كان انتماؤه الديني او السياسي او العرقي”.

وأكد أن لبنان سيبقى أميناً على هذه الحقوق في سبيل إعلاء كرامة العائلة الانسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري.