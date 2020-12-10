لبنان | دياب رداً على طلب صوان: قلت ما عندي في هذا الملف ونقطة على السطر

حسان دياب
أعلن المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب ان المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ جواب الرئيس دياب على طلب الاستماع إلى إفادته مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.
يشار إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان كان قد ادعى الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.
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