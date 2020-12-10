لبنان | اللقاء التشاوري تقدم باقتراح قانون يمنح عفوا عاما جزئيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:10 مساءً - منذ ساعتين

قدم النائب عدنان طرابلسي باسم اللقاء التشاوري، اقتراح قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة يمنح عفوا عاما جزئيا يوازي تخفيض العقوبة الى ثلثي المدة وذلك عن:

1 – الاحكام الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وكان المحكوم عليه قد امضى ثلثي المدة.

2 – الجرائم التي حركت بها دعوى الحق العام امام كافة انواع المحاكم ومضى على توقيف المدعى عليه ثلثي الحد الاقصى للعقوبة التي يمكن ان يحكم فيما لو تمت ادانته.

3 – الجرائم التي لم يحرك فيها الحق العام في حال سلم المدعى عليه نفسه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

4 – تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمسة وعشرين سنة سجنية.

5 – تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.

6 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ولمدة ثمانية عشر شهرا.

وقال:” ان هذا الاقتراح يفتح المجال امام تخفيض مابين 2000 الى 3000 سجين وبذلك نكون قد خفضنا عبئا كبيرا من معاناة السجناء”.