أعضاء اللقاء التشاوري
قدم النائب عدنان طرابلسي باسم اللقاء التشاوري، اقتراح قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة يمنح عفوا عاما جزئيا يوازي تخفيض العقوبة الى ثلثي المدة وذلك عن:
1 – الاحكام الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وكان المحكوم عليه قد امضى ثلثي المدة.
2 – الجرائم التي حركت بها دعوى الحق العام امام كافة انواع المحاكم ومضى على توقيف المدعى عليه ثلثي الحد الاقصى للعقوبة التي يمكن ان يحكم فيما لو تمت ادانته.
3 – الجرائم التي لم يحرك فيها الحق العام في حال سلم المدعى عليه نفسه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
4 – تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمسة وعشرين سنة سجنية.
5 – تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.
6 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ولمدة ثمانية عشر شهرا.
وقال:” ان هذا الاقتراح يفتح المجال امام تخفيض مابين 2000 الى 3000 سجين وبذلك نكون قد خفضنا عبئا كبيرا من معاناة السجناء”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اللقاء التشاوري تقدم باقتراح قانون يمنح عفوا عاما جزئيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.