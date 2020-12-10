لبنان | نقابة الدواجن تحذّر من رفع الدعم.. سعر الفروج سيصل الى 25000 ليرة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 4:05 مساءً

أكد أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس ان نقابة مربي الدواجن لم تتبلغ من المعنيين أي معلومات حول أي تعديلات قد تطال آلية الدعم المتعلقة بقطاع الدواجن.

وقال بطرس في بيان إن “النقابة وانطلاقاً من حرصها على اللبنانيين ترفع الصوت مطالبة بإبقاء الدعم على الاعلاف بعد ان أثبت جدواه في ضبط الأسعار والحفاظ على المزارعين”، مشيراً الى ان ذلك ظهر جلياً من خلال الانخفاض الذي سجّلته الاسعار بعد معاودة المزارع المقفلة العمل والانتاج.

وكشف بطرس ان سعر كيلوغرام الفروج الحي في المزرعة اليوم بات 6000 ليرة، مبدياً تخوفه من ان يؤدي رفع الدعم الى ارتفاع هائل في الاسعار، بحيث يمكن ان يصل سعر الفروج المذبوح الى 25000 ليرة”.

واشاد بخطوة وزير الزراعة عباس مرتضى والتي شجع من خلالها المزارعين على استيراد بيض التفقيس بهدف زيادة الانتاج ريثما يتعافى انتاج بيض التفقيس اللبناني، معتبراً ان هذه الخطوة كانت الركيزة الاساسية في عودة انتاج الدواجن الى مستواه الطبيعي وبالتالي انخفنض الاسعار.

ورأى ان التطورات الايجابية التي شهدها قطاع تربية الدواجن في الآونة الاخيرة لا سيما لجهة الأسعار ومعاودة بعض المزارع الى العمل، يسلّط الضوء بقوة على ما اعلنته النقابة مراراً وتكراراً حول مخاطر ملف استيراد الدجاج المجلد، مؤكداً ان “لا حاجة لإستيراد الدواجن من الخارج، لأن المزارع اللبنانية تكفي الاستهلاك المحلي”.

وشدد على ان المطلوب هو سعر عادل للمستهلك والمزارع ليستمر بعمله ضمن تسعيرة وزارة الاقتصاد والتجارة العادلة.