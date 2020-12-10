لبنان | إرجاء جلسة الاستماع الى الضباط العسكريين بجرم الإثراء غير المشروع إلى هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 20 ثانية

أرجأ قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا أرجأ جلسة الاستماع الى الضباط العسكريين بجرم الإثراء غير المشروع الى 8 كانون ثاني 2021 بحسب ما نقلت محطة “LBCI”.

وكان القاضي ابو سمرا قد استمع اليوم الى الضباط مدير المخابرات السابق ادمون فاضل ومدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي العميد محمد جعفر الحسيني والمدير العام للإدارة في وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي الذين حضروا مع محاميهم اضافة الى جورج خميس الذي حضر منفردا.

وكان وكلاء الدفاع عن الضباط الثمانية استمهلوا لتقديم دفوع شكلية والقاضي ابو سمرا امهلهم فترة اسبوع لتقديمها.

من جهته أكد وكيل قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي المحامي كريم بقرادوني في حديث تلفزيوني ان “قهوجي لن يحضر الى قصر العدل على ان نقدم اليوم دفوعاً شكلية للنظر في الملف”.