لبنان | المحامي كريم بقرادوني: قهوجي لن يحضر الى قصر العدل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 1:20 مساءً

أكد وكيل قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي المحامي كريم بقرادوني في حديث تلفزيوني ان “قهوجي لن يحضر الى قصر العدل على ان نقدم اليوم دفوعاً شكلية للنظر في الملف”.

هذا وكان قد تم الادعاء بملف الضباط من قبل النيابة العامة التمييزية امام المدعي العام في بيروت الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا وذلك لأول مرة بموجب قانون الإثراء غير مشروع.

والادعاء تم على ٨ ضباط من بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين.

وأكدت المعلومات أن وكلاء الدفاع عن الضباط الثمانية استمهلوا لتقديم دفوع شكلية والقاضي ابو سمرا امهلهم فترة اسبوع لتقديمها وارجأ الجلسة الى ٨ كانون الثاني ٢٠٢١