لبنان | حاكم مصرف لبنان تغيّب… والقاضية عون تفهمت!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

علمت الـ”LBCI” أنّ حاكم ​مصرف لبنان​ رياض ​سلامة​ لم يحضر الى مكتب مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ لإستجوابه بملف الصيارفة و​الدولار​ المدعوم. وتقدم سلامة عبر وكيله القانوني بكتاب معذرة لأسباب أمنية مبدياً استعداده للمثول أمامها والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون.

وقد استمعت القاضية عون مطولاً الى إفادة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.