لبنان | بري يردّ على شريم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 8 ثواني

أوضح مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري ما ذكرته وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI عن أنّ بري ليس بوارد التخلي عن حاكم مصرف لبنان.

وأكّد المكتب أنّ بري قال حرفيًا في بعبدا إن لبنان بحاجة لجميع ابنائه في هذه المرحلة.