- 1/2
- 2/2
جمعية تجار زحلة
أعلنت جمعية تجار زحلة في بيان، الاقفال العام في اسواق زحلة غدا، من الثانية عشرة حتى الثانية من بعد الظهر، وذلك بعد تعثر انعقاد اجتماع لجنة الطاقة والاشغال غدا وتأجيلها الى 17 الحالي حيث كان من المقرر ان يصدر عنها توصية بتمديد العقد التشغيلي بين كهرباء زحلة مع مؤسسة كهرباء لبنان.
ودعت جميع التجار والموظفين الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في اليوم نفسه امام السرايا، مؤكدة إبقاء جلساتها مفتوحة تحسبا لأي طارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تجّار زحلة: للإقفال العام غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.