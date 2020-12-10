لبنان | تجّار زحلة: للإقفال العام غداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت جمعية تجار زحلة في بيان، الاقفال العام في اسواق زحلة غدا، من الثانية عشرة حتى الثانية من بعد الظهر، وذلك بعد تعثر انعقاد اجتماع لجنة الطاقة والاشغال غدا وتأجيلها الى 17 الحالي حيث كان من المقرر ان يصدر عنها توصية بتمديد العقد التشغيلي بين كهرباء زحلة مع مؤسسة كهرباء لبنان.

ودعت جميع التجار والموظفين الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في اليوم نفسه امام السرايا، مؤكدة إبقاء جلساتها مفتوحة تحسبا لأي طارئ.