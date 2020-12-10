لبنان | كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الخميس على تراجع بسعر صرف الدولار حيث سجل ما بين 8130 – 8180 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء أقفل مساء أمس الأربعاء متراوحا ما بين 8150 – 8200 ليرة لبنانية.

توازياً، أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 10/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.