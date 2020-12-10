لبنان | المستلزمات الطبية… تحذير من كارثة مُحتملة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 39 ثانية

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 10:14 صباحًا

أوضحت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أن “اجتماع النقابة أمس مع نائب حاكم مصرف لبنان بدأ في خلاله الحديث عن ترشيد الدعم على المستلزمات الطبية التي تُعدّ أصعب من الدواء لأنها مستوردة مئة في المئة من الخارج”، كاشفة عن “اجتماع آخر يُعقد بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة للبحث في جداول المستلزمات الطبية لوضع أسس الاستيراد في المستقبل لضمان التحاويل المالية اللازمة”.

وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أكدت “السعي الى تفادي تحميل المواطن عبء فرق الدولار الإضافي في حال رفع الدعم أو تقليصه”، محذّرةً من “مغبة استمرار حجز أموال مستوردي المستلزمات الطبية في المصارف، الأمر الذي سيؤدّي إلى توقف المورّدين عن إرسال المستلزمات الطبية، ما يُنذر بكارثة محتملة لأن في لبنان لا صناعة بديلة”.