لبنان | ثلاث إصابات بكورونا بين المدرسين في ثانوية البزري صيدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 35 دقيقة

سُجلت ثلاث إصابات بكورونا بين افراد الهيئة التعليمية في ثانوية نزيه البزري. وأعلنت إدارة الثانوية استكمال التعلم عن بعد بدون حضور التلاميذ إلى الثانوية وذلك حتى مساء الأحد الواقع فيه ١٣ كانون الأول ٢٠٢٠.

ويتابع التلاميذ التعلم عن بعد حسب البرنامج اليومي، وعليه يعلق الدوام الحضوري للتلاميذ يومي الخميس والسبت في ١٠ و١٢ من كانون الأول الجاري.

هذا وستقوم الفرق المختصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي بمتابعة المخالطين وتعقيم مبنى الثانوية.