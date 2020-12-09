لبنان | هكذا كانت أجواء اللقاء بين عون – الحريري

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عون والحريري - ارشيفية
كشفت مصادر مطلعة على لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أن الرئيس المكلف سلٌم رئيس الجمهورية لائحة من ١٨ وزيراً مع حقائبهم واطلعه على السير الذاتية لبعض المرشحين.
وبحسب المصادر، سلم عون الحريري بدوره طرحاً متكاملاً بما يتعلق بالحكومة. وحصل تبادل لوجهات النظر بينهما حول الطرحين.
كذلك، لفتت المصادر الى أنه حصل بحث ببعض الاسماء وسيتم التشاور بينهما في وقت قريب، مؤكدةً أن اجواء اللقاء كانت ايجابية والرغبة من الرئيسين هي بالتعاون والاسراع في تشكيل الحكومة.
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