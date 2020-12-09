لبنان | عبد الصمد: لتسهيل وتسريع مهمة الاعلاميين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، اللذين يصادفان اليوم وغدا في 9 و10 كانون الأول الحالي، تنظم وزارة الإعلام بعد غد الجمعة في 11 كانون الأول 2020 من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء، مؤتمرا افتراضيا عبر تطبيق “زوم” بعنوان “دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية”.

المؤتمر الذي يستضيف ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) ومجموعة شخصيات برلمانية وحقوقية ونضالية سواء في مجال صون حرية الإعلام أو في مجال مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية، تفتتحه وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بكلمة، تسلط فيها الضوء على الأدوار الطليعية التي يلعبها الإعلام على صعيدي حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية.

ومن المقرر أن تعرض وزيرة الإعلام خلال المؤتمر مسودة خطة إعلامية وضعتها وزارتها حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي أقره مجلس النواب عام 2017 وصدر مرسومه التطبيقي عام 2020.

وستشرح عبد الصمد للمؤتمرين هدفها من تبني هذا القانون إعلاميا، والذي هو تعريف جمهور المتلقين وموظفي الوزارات والإدارات الرسمية به، كي يصار إلى تطبيقه بسلاسة، وبالتالي عدم التباطؤ في نشر وتعزيز ثقافة الشفافية في لبنان.

كتاب الى رئاسة الحكومة: والجدير ذكره، أن الوزيرة عبد الصمد أرسلت كتابا إلى رئاسة الحكومة، تمنت فيه “الإيعاز إلى كل الوزارات والإدارات الرسمية تسهيل وتسريع مهمة الإعلاميين لدى تقديمهم طلبات للحصول على معلومات.

كتاب الى الوزير دميانوس: وأرسلت الوزيرة عبد الصمد كتابا آخر إلى وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، تمنت فيه تنظيم دورات تدريبية للإعلاميين حول القانون.

سيتم بث المؤتمر مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام ولتلفزيون لبنان، وبالتالي يمكن لكل المهتمين متابعته على الروابط التالية:

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