لبنان | شيا تجول في طرابلس: ملتزمون دعم الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 7 ثواني

زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا مدينة طرابلس. وبدأت جولتها بزياة قلعة طرابلس ترافقها فعاليات تجارية وصناعية من المدينة.

تلتها زيارة إلى مفتي طرابلس والشمال بالوكالة الشيخ محمد امام في دار الفتوى، ثم إلى غرفة التجارة والصناعة، حيث استقبلها رئيس الغرفة توفيق دبوسي وفعاليات المدينة.

واثنت السفيرة شيا على الجهود المبذولة في غرفة التجارة والصناعة من مختبرات وغيرها من الأمور الكثيرة والسرعة في إنجاز العمل، كما عبّرت عن التزام الولايات المتحدة الاميركية دعمها الدائم للدولة اللبنانية.