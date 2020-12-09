لبنان | إعلام من المديرية العامة للمال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين وزارة المالية أعلنت مديرية المالية العامة في وزارة المال “كافة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها، أنها وضعت على موقع وزارة المال الإلكتروني جدولاً يبيّن تواريخ انتهاء المهَل لأهم الموجبات والحقوق المتعلقة بالضرائب على الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقاً للقانون رقم 185/2020”.

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