لبنان | نقيب الأفران والمخابز: رغيف الخبز العربي ممنوع المس به

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

اشار نقيب الافران والمخابز علي ابراهيم، إلى أن “رغيف الخبز العربي ممنوع المس به ولن يكون هناك أزمة خبز، وسيكون هناك خطوات تصعيدية في هذا الاطار بحال اي خطوة نحو رفع الدعم”.

ولفت الى ان “رفع الدعم عن طحين افران المناقيش تم بته، وهذه الافران بدأ ينفذ عندها الطحين”.

وأوضح مدير عام الحبوب في وزارة الإقتصاد جرجس برباري أن ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول رفع الدعم عن الطحين غير صحيح، مشيراً الى أنه لم يصدر قرار عن وزارة الإقتصاد حتى اللحظة بهذا الموضوع، مضيفاً أن الأمر مطروح منذ أسبوع وغداً سيكون هناك إجتماع في وزارة الإقتصاد مع أصحاب المطاحن.

وقال” نحن نركز على الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي لأنه أساسي في غذاء المستهلك اللبناني”، مشيراً الى أن وزير الإقتصاد سيدعم كمية 27000 طن طحين مخصصين للخبز العربي، وأن هناك آلية لاتخاذ هكذا قرار بناءً على اجتماع الغد.