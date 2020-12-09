لبنان | إدارة المناقصات: لإعطاءنا الفرصة لتبيان الحقائق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ 9 دقائق

أوضحت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي أن وزارة الطاقة والمياه وزعت معلومات مغلوطة على الإعلام عن مسار ما سمته مناقصة الفيول، كما أرسلت كتابا تهويليا جديدا إلى إدارة المناقصات.

وأملت الإدارة في بيان إعطاءها الفرصة اللازمة في لجنة الأشغال النيابية غدا لتبيان ما تملكه من حقائق ووقائع ومستندات، تاركة الإعلام اليوم، بصورة استثنائية ولمرة واحدة، لوزارة الطاقة والمياه ومستشاريها مصممي الصفقات بعارض وحيد.

وصدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان الآتي:

“استباقا لجلسة لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية، المقررة غدا، وفي إطار خطة مدروسة، ممنهجة ومنسقة لمتابعة التهويل لفرض منع تطبيق القوانين، وزعت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – معلومات مغلوطة على الإعلام عن مسار ما سمته مناقصة الفيول، كما أرسلت كتابا تهويليا جديدا إلى إدارة المناقصات، بذات المعنى، في محاولة يائسة لإستدراج إدارة المناقصات إلى مواجهة إعلامية قبل الجلسة على أن تكون بديلا من مواجهة الحقائق المدعمة بالوثائق والمستندات أمام اللجنة البرلمانية المختصة.

إن إدارة المناقصات تأمل إعطاءها الفرصة اللازمة في لجنة الأشغال النيابية غدا لتبيان ما تملكه من حقائق ووقائع ومستندات، تاركة الإعلام اليوم، بصورة استثنائية ولمرة واحدة، لوزارة الطاقة والمياه ومستشاريها مصممي الصفقات بعارض وحيد”.