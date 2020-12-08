لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا على المناطق اللبنانية في الساعات الـ 24 الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 11:17 مساءً - منذ ساعة واحدة وزارة الصحة العامة أصدرت وزارة الصحة العامة جدول توزع إصابات كورونا على القرى والمناطق اللبنانية في الساعات الـ24 الماضية. يذكر أن الوزارة أعلنت تسجيل 1039 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

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