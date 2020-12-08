لبنان | دوامة رفع الدعم.. كيف ستكون الأسعار الجديدة للطحين والمحروقات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 09:13 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 9:04 مساءً

أشار ​نقيب الأفران​ علي ابراهيم إلى أن “التوقف عن تسليم ​الطحين​ صار فجأة، لذلك حدثت بلبلة حول الموضوع”، لافتاً إلى أنه “على الأقل كان يجب أن يتم دراسة هذا الموضوع قبل أخذ القرار”.

وأوضح ابراهيم، خلال حديث تلفزيوني، أن “المطاحن أصبحت تريد أن تستلم سعر الطحين بالدولار الأميركي”، مؤكداً أن “كل ​المنتجات​ مما زالت على سعرها لأننا لم نستلم بعد طحين جديد، واذا استلمنا الطحين الجديد سترتفع أسعار المخبوزات بالتأكيد”.

المحروقات

من جهته أكد ممثّل الشركات الموزّعة للمحروقات في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​ في حديث تلفزيوني انه “لن يتم رفع الدعم عن المحروقات بل يتم دراسة ترشيد وتخفيف هذا الدعم”، لافتا إلى ان “هذا الموضوع يقرره مصرف لبنان والحكومة”.

ولفت إلى ان “مصرف لبنان يغطي 85 بالمئة من قيمة المحروقات بالدولار وقد تصبح النسبة 70 أو 60 بالمئة، وانخفاض هذه النسبة بعد الدرس سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة ​البنزين​”. وقال: “اذا ارتفع ​سعر الدولار​ عن ال 8000 وتغير سعر ​النفط​ عالميا فـ”الله يعين المواطن”