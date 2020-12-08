لبنان | عكر: يتم العمل على صياغة رؤية متكاملة لترشيد الدعم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 4 دقائق

أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أن الهدف من ورش العمل التي عقدت في السراي الحكومي لترشيد الدعم هو إستطلاع وإستمزاج آراء القطاعات المعنية بمسألة دعم السلع الأساسية لا سيما الأولويات منها والتي تهم المواطنين، كالدواء والمواد الغذائية والمحروقات، في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وأشارت عكر، خلال الإجتماعات وورش العمل، الى أن العمل يتركز على كيفية ترشيد الدعم عبر طرق من شأنها التخفيف من كلفة الإستيراد ولا تمس المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل مباشر.

واعتبرت الوزيرة أن حكومة تصريف الأعمال تعمل من ضمن الصلاحيات المنوطة بها، لافتةً إلى أن أفكاراً كثيرة قد طرحت، والعمل مستمر من أجل الوصول الى حلول عملية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لا سيما مع مصرف لبنان، وذلك لتخفيف الأعباء على الدولة والمواطن في آن معاً، كما يتم العمل على صياغة رؤية متكاملة لترشيد الدعم.