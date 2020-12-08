لبنان | شاروق بحري هوائي كبير قبالة الرميلة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 5 دقائق شاروق بحري أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن ظهور شاروق بحري هوائي كبير قبالة الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي، حيث وصل الى الشاطئ في ظاهرة تنبئ بقدوم عاصفة. فيما وقف المواطنون على جوانب الطرق لمشاهدة الظاهرة.

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