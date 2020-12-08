لبنان | وهاب: إختفت كل المواد المدعومة من السوق فجأة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 40 دقيقة وئام وهاب كتب رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بتمنى عالأجهزة المعنية وحقيقة أنا ما بعرف مين المعنية. إختفت كل المواد المدعومة من السوق فجأة بانتظار رفع الدعم وبيعها بسعر غير مدعوم عنا ١٢٠ ألف عسكري مندفعلن رواتب ما في خمسة نبعتهن دورية عالمستودعات؟. حسبو المستودعات مدام الضابط فرزولها ٥ عساكر”.

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