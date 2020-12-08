كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 05:22 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 4:12 مساءً قضاء بعدما استأنف حزب الوطنيين الأحرار، بوجه مجموعة معارضة له، القرار الصادر عن رئيسة المحكمة الإبتدائية المدنية في بيروت القاضية ميشيل طربيه والذي قضى بوقف تنفيذ القرارات الحزبية تاريخ 24-5-2018 و31-8-2010 و 30-9-2020، أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المؤلفة من الرئيس حبيب زرق الله والمستشارين كريستل ملكي وشادي الحجل، قراراً برد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف، إضافة الى مصادرة التأمين وتضمين المستأنف رسوم ونفقات المحاكمة الاستئنافية.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محكمة الاستئناف تصدر قرارها بشأن الدعوى بين حزب “الأحرار” وحزبيين معارضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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