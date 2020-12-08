لبنان | وصول 300 ألف لقاح إضافي من لقاح الانفلونزا الموسمي

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وزارة الصحة العامة
أعلنت وزارة الصحة عن وصول 300 ألف لقاح إضافي من لقاح الانفلونزا الموسمي، بهدف تغطية الطلب الإضافي على هذا اللقاح تزامناً مع جائحة كورونا ولا سيما للفئات المستهدفة وفقاً لمذكرة من وزير الصحة حمد حسن.
وسيتم توزيع هذه الكمية التي وصلت عبر المستورد Mersaco بسعر 26 ألفاً و230 ليرة لبنانية للقاح كالتالي:
- 200 ألف لقاح على الصيدليات والجهات الضامنة والمؤسسات الصحية والأمنية والعسكرية.
- 100 ألف لقاح على الأطباء الاختصاصيين بالتنسيق مع نقيبي أطباء بيروت والشمال.
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لقاح كورونا
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