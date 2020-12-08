لبنان | عراجي: الدعم لن يتم الا بعد الاصلاحات وتشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 43 ثانية

اشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى ان لبنان استعمل فقط من قرض البنك الدولي 12 مليون ونصف دولار فقط من قرض الاربعين مليون دولار الخاص بفيروس كورونا، ونحن تمنينا على البنك الدولي الاسراع في موضوع القرض وصرف الاموال، واكد البنك بان الدعم لن يتم الا بعد الاصلاحات وتشكيل الحكومة.

وفي موضوع دعم الدواء، اشار عراجي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب الى اننا قسمنا الدواء الى اقسام عدة: الادوية التي لا تستعمل بشكل دائم، الادوية الملزمة، حليب الاطفال، وادوية الامراض المستعصية. ولفت الى ان خطة الترشيد توفر 250 مليون دولار في موضوع الادوية.

وذكر بان شركة الفايزر ستعطينا مليوني لقاح بسعر 12 دولار، وهذا الموضوع سيساعد به البنك الدولي، والدولة ستوزع اللقاحات بالمجان وفق خطة سيتم وضع اولويات بها.