لبنان | عون: لضرورة تفعيل العمل القضائي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 35 دقيقة

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، الأوضاع القضائية وعمل المحاكم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس: مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، القاضي روكس رزق، القاضي هيلانة إسكندر، القاضي ماهر شعيتو، القاضي اليان صابر، والقاضي سهير الحركة.

وشدد الرئيس عون خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل العمل القضائي والإسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم، داعيا الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصا على عدم حصول تجاوزات في اثناء ممارستهم لعملهم خصوصا ان دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين إضافة الى كونه الملاذ الأخير للمواطنين بحثا عن العدالة واحقاقا للحق وحفظا للحقوق.

واعتبر الرئيس عون ان الاتهامات التي توجه الى المسؤولين لا يجوز ان تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لاثبات البينات والأدلة التي في حوزتهم.

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس وعددا من الشؤون القانونية والدستورية إضافة الى الوضع القضائي العام.