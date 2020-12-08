لبنان | العميد المتقاعد جورج نادر: معركتنا اليوم لتحرير القضاء

العميد المتقاعد جورج نادر
شكر العميد المتقاعد جورج نادر من أمام ثكنة بربر الخازن كل ثوار 17 تشرين. وقال: “معركتنا اليوم هي لتحرير القضاء فمن دون قضاء عادل ومستقل لا يمكن بناء دولة ويجب ان نضع يدنا بيد القضاة المستقلين لتحرير هذه المؤسسة من السلطة السياسية”.
وأضاف: “التحقيق تمحور حول دخولنا الى وزارة الخارجية”. وتابع: “أفتخر انني دخلت الى الخارجية مع رفاقي الثوار وقلنا اننا نريد توجيه رسالة الى العالم الحر للقول انه حصل اكبر انفجار غير نووي سقط فيه عشرات الشهداء ودولتنا لم تتحرك”.
يذكر أنه اعتصم محتجون أمام مفرزة فردان – بيروت، اعتراضا على استدعاء العميد جورج نادر على خلفية دخوله مع عدد من الناشطين إلى وزارة الخارجية في آب الفائت.
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