لبنان | نشال محترف في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والنشل، ونتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في هذه الشعبة توصلت الى معرفة هوية أحد الناشطين في تنفيذ تلك العمليات، ويدعى: ك. ع. (مواليد عام 1982، لبناني).

بتاريخ 3-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت شعبة المعلومات مكمنا محكما في محلة برج حمود نتج عنه توقيفه، وبتفتيشه ضبط بحوزته /3/ هواتف خليوية مسروقة والدراجة الآلية التي يستخدمها في عمليات النشل والسرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /30/ عملية نشل وسرقة على متن دراجته، وبتعاطيه مادة الهيرويين، وبانه يقوم بشرائها من مروجة وتدعى: س. ر. (مواليد عام 1987، لبنانية).

بتاريخ 4-12-2020، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفها في محلة البوشرية وضبطت بحوزتها كمية من مادة الهيرويين، /20/ حبة من نوعي “ريفوتريل وسوبيكسون”، مبلغًا ماليًّا وقدره /2,200,000/ ل.ل.

بالتحقيق معها، اعترفت بقيامها بترويج المخدرات لعدد من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء”.