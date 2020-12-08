لبنان | التفتيش المركزي مستضيفا السفير الالماني: لمواجهة الفساد بالمساءلة

التفتيش المركزي
استضاف التفتيش المركزي على منصة Impact السفير الالماني اندرياس كيندل، وكان عرض لمجمل البرامج التي تتضمنها المنصة، بالاضافة الى الرقابة الرقمية التي ينتهجها التفتيش المركزي في عمله.
وتأتي زيارة السفير الألماني، كما جاء في بيان التفتيش المركزي، في اطار الاطلاع على خطوات التفتيش الاستراتيجية، وجهوده الآيلة إلى تعزيز المساءلة والحوكمة ومكافحة الفساد في ظل تصاعد وتيرة الاحاديث في الاونة الاخيرة عن ضرورة قيام لبنان بالاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي لاعادة بناء الثقة بينهما.
ويهدف التفتيش المركزي من خلال خطوته هذه إلى دحض فكرة حلول المؤسسات غير الحكومية مكان الدولة، والى التأكيد ان الدولة اللبنانية حاضرة وقادرة من خلال مؤسساتها واجهزتها الرقابية على اجتراح الحلول ووضع الاستراتيجيات المبنية على أرقام تحليلية لمساندة السلطات التنفيذية في اتخاذ قراراتها، بما يعود بالخير على الوطن والمواطن، وبما ينتشل صورة لبنان من قعر الهدر والفساد ويعيد له رونق الحق والعدل والمساواة.
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