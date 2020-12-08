لبنان | جيري ماهر يوضح عن التنسيق العوني مع بهاء الحريري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2020 11:12 مساءً جيري ماهر غرّد مستشار الشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً “بدأت بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة بنشر خبر يفيد بأن هناك تنسيق عوني مع بهاء الحريري ولكننا نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة و لم ولن يكون هنالك أي تنسيق مع تيار تسبب بإغراق لبنان بالظلام و تمكين حزب الله من السيطرة عليه وخسارة كل الدعم العربي والدولي”.

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