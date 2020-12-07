لبنان | دياب ترأس اجتماعا وزاريا لمتابعة ملف الدعم واجتماعات غدا في اطار ورش عمل تفصيلية

حسان دياب
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا وزاريا لمتابعة ملف الدعم، بحضور الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الثالث للحاكم سليم شاهين، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب.
وعرض المجتمعون لخطط الوزارات لتنظيم كلفة الإستيراد والدعم، على أن تستكمل الاجتماعات غدا في إطار ورش عمل تفصيلية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته.
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