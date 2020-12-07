لبنان | حواط: لإنشاء المستشفى الميداني في طرابلس بأسرع وقت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

جال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط على مستشفيي القلب والنيني، وأجرى اتصالات بإدارت مستشفيات المظلوم وهيكل والإسلامي، للبحث في المكان الأفضل والانسب لإقامة المستشفى الميداني الذي قدمته دولة قطر للبنان.

وقد استمع حواط ووفد وزارة الصحة، إلى شرح من فرقة تابعة لفوج الأشغال في الجيش اللبناني عاينت في الوقت عينه البراح المجاور لمستشفى القلب في محلة البحصاص عند مدخل طرابلس الجنوبي ومواقع اخرى.

وشدد وزير الاتصالات على “أهمية إنشاء المستشفى الميداني في أسرع وقت ليكون في خدمة طرابلس وجوارها”، متمنيا على المستشفيات “التعاون مع المواطنين إلى الحدود القصوى ضمن الإمكانات المتاحة في هذه الظروف العصيبة”، مثمنا “الجهود التي يقوم بها الجسم الطبي والتمريضي في هذه الأيام الصعبة”. وشدد على “ضرورة ان يتم اختيار الموقع الانسب لانشاء هذا المستشفى خلال أيام”.