لبنان | شركة AMB Contracting ترد على وفد الاتحاد الاوروبي

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شركة AMB Contracting
ردت شركة AMB Contracting على ما قاله وفد من الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لمعمل النفايات في طرابلس عن وجود هدر في تمويل الاتحاد للمعمل.
وأوضحت الشركة أن كل أعمالها المنفذة والأموال المستثمرة في معمل فرز النفايات في طرابلس التابع لها كانت على نفقة الشركة وحدها، وأن لا علاقة للاتحاد الأوروبي بها.
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