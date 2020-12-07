لبنان | شركة AMB Contracting ترد على وفد الاتحاد الاوروبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 34 دقيقة

ردت شركة AMB Contracting على ما قاله وفد من الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لمعمل النفايات في طرابلس عن وجود هدر في تمويل الاتحاد للمعمل.

وأوضحت الشركة أن كل أعمالها المنفذة والأموال المستثمرة في معمل فرز النفايات في طرابلس التابع لها كانت على نفقة الشركة وحدها، وأن لا علاقة للاتحاد الأوروبي بها.