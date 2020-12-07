وزارة المهجرين
أعلن موظفو وزارة المهجرين أنه “بناء على الشكوى المقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل، بوجه عدد من الموظفين الحاليين والسابقين والمتوفين، حول قضية ” اثراء غير مشروع وتبيض اموال” يهمنا توضيح ما يلي:
1.تأكيد موقفنا المبدئي والداعم لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
2.الاعتراض على التشهير والاساءة الى كرامات الناس والموظفين وادراج اسمائهم في الاعلام كمرتكبين، من غير وجه حق واثبات، وقبل اجراء اي تحقيق.
وأعلن الموظفون في بيان أنهم “تحت سقف القانون الاداري والعدلي، على ان تتم الامور بطريقة شفافة وقانونية كي لا يتحول الموظفون الى صندوق بريد”. وتمنوا على الاعلام المرئي والمسموع توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | موظفو وزارة المهجرين على الشكوى المقدمة من وزارة العدل: نحن تحت سقف القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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