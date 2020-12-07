لبنان | السيسي يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 36 دقيقة

دعا الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، اليوم الاثنين، خلال ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون في باريس​، إلى تشكيل حكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وشدد الرئيس ​السيسي​، خ على أن مصر “لن تتخلى أبدا عن أشقائها في لبنان”، وأكد أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على تكثيف الجهود لدعم لبنان.

من جهته لفت ماكرون إلى أن “لبنان​ يعاني من عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب”، مشددا على أن “الشعب اللبناني لا يجب أن يبقى رهينة بيد أي طبقة سياسية”.