لبنان | خضر: بلدات إلى الإقفال من جديد بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 43 ثانية

أعلن محافظ بعلبك الهرمل في تغريدة على حسابه عبر تويتر أنه تم اتخاذ قرار بإقفال بلدات عدة بسبب النسبة المرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا، وقال: “اتخذنا قراراً بإقفال البلدات التالية بسبب النسبة المرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا ولمدة أسبوع: بعلبك، الهرمل، النبي شيت، دورس، العين، رأس بعلبك، بريتال، اللبوة، بدنايل، طاريا، القصر الكواخ، اليمونة، عرسال، تمنين، الفاكهة جديدة وحوش الرافقة.

وكان قد صدر عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبعد التنسيق مع وزارة التربية، قرار باستكمال التعلم عن بعد، بدون حضور التلاميذ، للمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في المدن والبلدات التالية: سهلات الماء، مراح العين، فيسان، تل مسعود، القصر، قنافذ، الكواخ، والحريقة، حتى مساء الاحد القادم، على أن ينظم مديرو المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة حضور أفراد الهيئة التعليمية والإدارية إلى المدارس والثانويات، اذا تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد من منازلهم، مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية”.

وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 1478 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” منهم 1472 حالة تعود لمحليين و6 لوافدين، توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات “كوفيد 19″، إلى أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 134254 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي إلى 1078 حالة وفاة.

كما أوضحت أن هناك 935 حالة استشفاء، 374 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 132 حالة على أجهزة ​التنفس​ الإصطناعي.

تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص المخبرية بلغ 12013.